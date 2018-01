​Eleanor: cinq morts, vigilance maintenue face aux crues

La vigilance orange était maintenue dans 14 départements samedi, en raison des risques d'inondations dus aux crues de fleuves et rivières, après le passage de la tempête Eleanor



Les pluies devaient continuer de tomber en plein retour de dizaines de milliers de vacanciers attendus samedi avec la fin des congés scolaires. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sports d'hiver avant 09h00 ou

après 16h00.



A Lyon, le Rhône et la Saône sont déjà sortis de leur lit. La tendance est à la hausse pour les prochaines 72 heures, avec une stabilisation attendue en début de semaine.



Vendredi, le bilan de la tempête s'est encore alourdi. Le corps d'un pompier volontaire de 64 ans, tombé jeudi dans un torrent déchaîné lors d'une opération de secours, a été retrouvé dans les gorges du Breda, entre Isère et Savoie, après 24 heures de recherches.



Un ouvrier a été tué et un autre gravement blessé à Choisy (Haute-Savoie) sur le chantier de rénovation d'une ferme



Cette 4e tempête de l'hiver avait précédemment coûté la vie à trois personnes dans les Alpes: un skieur de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, une nonagénaire morte jeudi dans sa maison inondée en Isère et un agriculteur retrouvé jeudi sous une coulée de neige en Savoie.



Le risque d'avalanche reste élevé. Un rique "marqué" à "fort", soit de 3 ou 4 sur une échelle de

5. La neige est instable après des pluies en altitude. Le ski hors-piste est très fortement déconseillé.