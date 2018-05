​HOP! inaugure son premier vol entre Brive et Lyon

HOP! inaugure son premier vol entre Brive-Vallée de la Dordogne et Lyon-Saint Exupéry.



À cette occasion, l’Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne a organisé en présence de son Président Jean-Louis Nesti, un « water salute », le traditionnel arrosage de l’avion formant une arche symbolique au sol pour saluer le premier vol d’une nouvelle ligne.



HOP! opère la liaison Brive-Lyon avec 3 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi).



Lyon est le hub majeur de HOP! et permet à ses clients de bénéficier de nombreuses correspondances partout en France et en Europe : Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan Malpensa, Nuremberg, Prague, Rome, Venise.



Lyon offre également des possibilités de correspondance avec les autres hubs du groupe Air France-KLM, à savoir Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam.