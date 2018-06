​Haute-Savoie: un couple retrouvé mort dans sa fourgonnette aménagée

Un couple de randonneurs, âgés de 37 et 44 ans, a été retrouvé sans vie dans une fourgonnette aménagée, dans la nuit de mardi à mercredi, à Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie).



"Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et aucune piste, à ce stade, n'est privilégiée", a indiqué pour sa part le parquet de Bonneville, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



Une autopsie sera réalisée à l'Institut médico-légal de Grenoble, a-t-on précisé.



Le couple était originaire de Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie.