​Hommage d'anonymes à Maëlys à Chambéry, malgré l'annulation du rassemblement

Quelques anonymes se sont recueillis samedi à Chambéry en mémoire de Maëlys, malgré l'annulation du rassemblement prévu, qui n'avait pas reçu le soutien des parents de la petite fille assassinée.



"On sait que les parents de Maëlys n'étaient pas d'accord avec notre projet de rassemblement ce samedi après-midi, mais cette histoire nous touche et on a tenu à se recueillir, faire notre devoir citoyen", a ainsi expliqué Sabrina, qui se présente comme l'organisatrice "par intérim" de ce rendez-vous.



Cet événement, "qui participe d'une bonne intention et témoigne d'un geste de solidarité envers les proches de Maëlys, n'est pas une initiative de mes clients ou de leur famille", avait précisé plus tôt Me Fabien Rajon, l'avocat des parents de la petite victime.



Devant l'absence de soutien de la famille, l'organisatrice initiale "a décidé de faire machine arrière et d'annuler le rendez-vous", avait indiqué de son côté le maire de Chambéry Michel Dantin (LR).



Sous une pluie battante, les quelques personnes présentes ont déposé des bougies, des fleurs et un portrait de Maëlys devant la Fontaine des éléphants, l'un des lieux emblématiques de Chambéry.



Après six mois de silence, Nordahl Lelandais a avoué mercredi avoir tué "par accident" l'enfant de 8 ans, dont la quasi-totalité des restes et certains de ses effets ont été mis au jour dans un secteur escarpé de Savoie à la lisère du département de l'Isère.



L'ex-militaire de 34 ans - par ailleurs mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, disparu en avril à Chambéry - avait révélé aux enquêteurs le lieu où il avait abandonné la dépouille de Maëlys.



Étroitement surveillé depuis dans sa cellule du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) pour éviter toute tentative de suicide, il a été hospitalisé "par précaution" et à sa demande, vendredi soir à l'hôpital psychiatrique du Vinatier près de Lyon.





Avec AFP