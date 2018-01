​Inondations: un pompier volontaire disparu en Isère

Un sapeur-pompier volontaire, tombé à l'eau au cours d'une intervention, est porté disparu jeudi dans les gorges du Breda (Isère/Savoie), où les secours doivent faire face à de multiples inondations, coulées de boues et éboulements, a-t-on appris de sources concordantes.



Ce pompier a été emporté par les eaux alors qu'il intervenait après la chute d'une voiture dans une rivière en crue (la Breda) au Moutaret (Isère).



Il est porté disparu depuis 13h30. Il portait secours à une famille réfugiée sur le toit de sa voiture quand

il a été emporté, après un affaissement de sol. La famille a néanmoins pu être secourue.



Au total, 35 sapeur-pompiers, deux hélicoptères, trois équipes cynotechniques et des plongeurs et sauveteurs aquatiques tentent de le retrouver.



Le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de Savoie, le Codis 73, auquel il est rattaché, confirme cette disparition mais ne souhaite pas faire d'autres commentaires pour l'instant.



Jeudi, sept départements, dont l'Isère et la Savoie, étaient toujours placés en alerte inondations, certains avec risque de crues ou d'avalanches, après le passage de la tempête Eleanor. Deux personnes ont déjà perdu la vie dans les Alpes: un skieur de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, et une nonagénaire après une crise cardiaque dans sa maison inondée en Isère jeudi.



Avec AFP