​LYON ASSURE LA CO-DIRECTION ARTISTIQUE DE LA 3ème ÉDITION DE LA FIESTA DE LA LUZ À QUITO

Du 8 au 12 août prochain, la Ville de Quito organise la 3ème édition de La Fiesta de la Luz, avec le soutien de l’Alliance Française et l’ambassade de France.



L’équipe de la Fête des Lumières de Lyon en assure la codirection artistique. 18 projets lumière prendront ainsi place dans le centre historique de la Ville.



6 artistes estampillés ambassadeurs de la Fête des Lumières y participeront : Laurent Langlois, Eric Barray, Daniel Knipper, Salvatore Barletta, Yves Moreau et l’équipe de Porté par le vent.



Chacun a adapté ou créé des installations pour ce festival lumière qui se déroule dans la capitale équatorienne.



Déjà connu à Lyon pour ses œuvres originales présentées lors de la Fête des Lumières, composées de fibres végétales et inspirées de son métier d’origine : la vannerie, Erik Barray a animé un workshop à Quito, auquel une dizaine d’artistes locaux (designers, architectes, scénographe etc.) ont pu participer.



Pendant 5 jours ils ont travaillé ensemble pour concevoir un objet lumière, un Nido de Luz, nid de lumière qui sera exposé dans le centre culturel métropolitain de Quito.



Reconnue à l’international, l’expertise de la Ville de Lyon s’exporte sur plusieurs continents et fait rayonner la Fête des Lumières.



La ville et les artistes français qui font voyager les œuvres créées pour la Fête des Lumières sont ainsi valorisés.



"Ces expériences à l’international peuvent permettre de repérer de nouveaux talents, pour les éditions lyonnaises à venir et constitue un apport financier complémentaire pour la Fête des Lumières" souilgne la ville de Lyon dans un communiqué.