​Le PS régional souhaite que l'EM Lyon arrête sa collaboration avec Wauquiez

Les socialistes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont réclamé mardi à EM Lyon Business School de "mettre fin à sa collaboration" avec Laurent Wauquiez après ses déclarations choc devant des élèves.



"Ce cours n'en est pas un mais une tribune de propagande personnelle", dénonce le groupe Socialiste & Démocrate de la région.



L'EM Lyon explique qu'aucune décision n'a été prise "à ce stade", ajoutant que celle-ci relevait du "Comité des programmes, associant professeurs et direction administrative".



Les élus socialistes dénoncent par ailleurs dans leur communiqué les "mensonges" de Laurent Wauquiez, qui les a remplacés il y a deux ans à la tête de la région et qui raillait dans de nouveaux extraits publiés lundi les subventions versées par l'ancienne majorité.



"Les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions sur le budget de la région chaque année. Moi je les ai reçues et je leur ai dit: +je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats,et donc comme je veux surtout pas que vous dépendiez de moi, c'est zéro+", expliquait alors Laurent Wauquiez, ajoutant que les "plus catastrophiques" étaient les représentants du patronat, Medef et CPME.



"Oui, l'ancienne majorité régionale de gauche finançait toutes les organisations syndicales et patronales en vue de favoriser le dialogue social ainsi que pour des actions spécifiques (...) mais les montants sont sans commune mesure avec ceux avancés par Laurent Wauquiez !", s'indigne le PS régional, ajoutant par exemple que "les sommes versées à la CGT sont dix fois inférieures" à ce qu'indique le président du parti Les Républicains.



Le président du Medef régional, Patrick Martin, a lui aussi souligné dans le quotidien Le Progrès l'inexactitude des déclarations du président de région, regrettant que cela alimente "un courant poujadiste, populiste, proche du Front national".



Ces déclarations ont également fait des remous à droite puisqu'un élu lyonnais bien connu vient d'annoncer sur Twitter qu'il quittait le parti. L'ancien député Emmanuel Hamelin, conseiller municipal à Lyon et à la métropole, explique que les propos de Laurent Wauquiez "ne sont pas dignes d'un responsable politique" et sont plus proches "des vieux discours populistes".





Avec AFP