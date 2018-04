​Le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles visiteront la France du 7 au 9 mai

Cette visite, entreprise à la demande du gouvernement britannique, mettra l’accent sur les liens bilatéraux forts entre le Royaume-Uni et la France.



Le Prince Charles et Camilla Parker Bowles souligneront l'engagement du Royaume-Uni et de la France en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'éducation et d’entreprises caritatives, ainsi que la riche histoire des pays dans les domaines de la gastronomie et du vin.



Il s'agit de la trente-deuxième visite officielle du Prince de Galles en France, et de la septième pour la Duchesse de Cornouailles



Le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles commenceront la visite à Nice, où ils rendront hommage aux victimes de l'attentat de juillet 2016. Le Prince et la Duchesse assisteront également à une réception pour célébrer les liens historiques entre Nice et le Royaume-Uni, y compris le fait que sa Majesté la Reine Victoria visita régulièrement la ville tout au long de sa vie.



À Lyon, Leurs Altesses Royales assisteront conjointement à une commémoration de la Victoire en Europe pour marquer le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.



Le Prince de Galles rendra visite à Interpol, l'organisation internationale de police, pour souligner le rôle du Royaume-Uni et de la France dans la coopération policière internationale. Leurs Altesses Royales assisteront également à un événement pour célébrer la riche histoire culinaire de la ville.



Lyon accueille la deuxième plus grande population étudiante de France, et le Prince de Galles visitera l'université ISARA spécialisée en agronomie, en alimentation et en études environnementales.



La Duchesse de Cornouailles, qui soutient depuis longtemps les organismes de bienfaisance aidant les victimes de violence conjugale et de sévices sexuels, visitera une association caritative locale qui aide les femmes victimes de violence.



Après la France, Le Prince Charles et Camilla Parker Bowles se rendront en Grèce du 9 au 11 mai.