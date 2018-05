​Le groupe Casino exclura les œufs de batterie de ses produits transformés

Au lendemain de la première des trois enquêtes en élevages de poules en cage publiées par L214 la semaine dernière, le groupe Casino s’est engagé à ne plus utiliser d’ovoproduits issus d’élevages de poules en cage dans l’ensemble de ses produits élaborés à marque propre.



Cette politique fait suite à l’engagement pris par le groupe l’année dernière à exclure les œufs de batterie “coquille” de ses rayons. Ces deux politiques concernent tous les magasins sous enseigne Casino ainsi que les magasins Franprix et Leader Price.



Le groupe Casino vient d’annoncer que ses enseignes en France n’utiliseront plus d’ici 2025 d’ovoproduits à base d’œufs de poules élevées en cage dans l’ensemble de ses produits à marque propre.



Le groupe Casino rejoint ainsi E.Leclerc, Lidl et plus récemment Aldi, eux aussi engagés sur leurs produits elaborés, en plus des œufs coquille.



"Ces avancées s’ajoutent à celles déjà annoncées par de nombreuses autres entreprises, tous secteurs confondus, telles que Nestlé, Danone, Sodexo, Panzani, Flunch, Marie ou encore les boulangeries Paul" estime L214 dans un communiqué