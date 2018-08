​Les cours d’eau placés en situation de vigilance sécheresse

Le Préfet du Rhône a décidé par arrêté de placer en situation de vigilance sécheresse l’ensemble des cours d’eau du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, à l’exception du Rhône et de la Saône.Les niveaux des cours d’eau sont très bas et la période de forte chaleur, couplée à une absence depluie de ces derniers jours, accentue cette baisse.La mise en place de la situation de vigilance a pour objectif d’alerter sur la sensibilité de la ressourceen eau et d’inviter les usagers – particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités – à une utilisationéconome de l’eau. Elle permet d’anticiper toute dégradation permettant de préserver les usagesprioritaires et la survie des écosystèmes aquatiques.D’autre part, la situation des nappes ne s’est pas améliorée et les mesures d’alerte restriction sontmaintenues sur une partie de l'Est lyonnais et le bassin du Garon.Sur ces secteurs :• pour les usages professionnels y compris agricole, une réduction de 25 % des prélèvementsdans le milieu doit être mise en œuvre ;• pour les usages domestiques et d’agrément, les mesures de restriction s’appliquent quelle quesoit l’origine de l’eau ;L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de vigilance et d’alerte ainsi que la liste des communesconcernées sont disponibles sur le site des services de l’État dans le RhôneSource : Préfecture du Rhône