​Les trolleybus du réseau TCL font peau neuve

Le SYTRAL, propriétaire d’un patrimoine de plus de 4,5 milliards d’euros composé des stations, tunnels,

dépôts, bureaux et du matériel roulant du réseau TCL, mène une politique forte de modernisation de

ses infrastructures et équipements.



Objectif: offrir les meilleures conditions d’accueil et de confort auxusagers du réseau qui compte 1,7 million de voyages quotidiens.



Doté de 140 lignes de métro, bus, tramways, trolleybus et funiculaires, le réseau lyonnais revêt un

caractère particulier avec l’exploitation du plus important réseau de trolleybus en France.



Avec une flotte de 130 véhicules : 69 standards (12m), 54 articulés (18m) et 7 Miditrolleys (10m), le

SYTRAL possède également l’un des plus grands réseaux de trolleybus d’Europe.



Le SYTRAL a démarré un grand chantier de rénovation. Cette opération, réalisée à mi-vie sur l’ensemble

des 123 trolleybus Cristalis, standards et articulés mis en service entre 2003 et 2011, va permettre de

garantir leur durée de vie de 20 ans.



Il s’agit d’un important contrôle technique qui vise notamment à réviser l’ensemble des équipements

mécaniques, électriques, pneumatiques et électroniques, apporter des amélioration techniques,

rénover la caisse et le compartiment voyageurs et fiabiliser le matériel.



Cette grande révision qui s’achèvera en 2020, nécessitera 12 à 18 semaines de travail par véhicule.



Une équipe de 15 techniciens répartis sur 7 postes de travail spécifiques sont entièrement dédiés à ce

chantier d’envergure mené dans le centre maintenance bus du SYTRAL de Villeurbanne.



Le budget de rénovation d’un trolleybus standard est de 120 000 € HT et 160 000 € HT pour un véhicule

articulé, précise le SYTRAL.