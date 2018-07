​Mondial-2018 - Des incidents ternissent la fête des Bleus à Lyon

Des incidents ont éclaté dimanche soir dans le centre-ville en marge de fête de la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde.



Tandis que la foule était encore dense autour de la place Bellecour, où quelque 20.000 personnes étaient venues regarder la finale sur écran géant, un groupe de supporters est monté en début de soirée sur un camion anti-intrusion situé à un angle de la place.



L'ambiance a alors dégénéré et les forces de l'ordre ont chargé en direction d'une centaine de jeunes, essuyant des jets de projectiles et tirant des grenades lacrymogènes, ces échauffourées provoquant des mouvements de foule et les fumées incommodant des personnes dans le public.



Les incidents se poursuivaient vers 21H00 autour de la place de la République et du Pont de la Guillotière notamment, avec des feux de poubelles, du mobilier urbain endommagé et des échanges de projectiles entre forces de l'ordre et groupes de "casseurs".



Dans d'autres rues de la ville, des milliers de personnes fêtaient par ailleurs la victoire des Bleus contre la Croatie dans une ambiance bon enfant.



Aucune interpellation n'était signalée pour l'instant.





Avec AFP