​Mont Verdun: exercice de sécurité civile à la Base aérienne 942

Mardi 15 mai à 8h, un exercice de sécurité civile baptisé ELMOS 2018 (Exercice Local Majeur

d’Organisation des Secours) sera réalisé à la Base aérienne 942 du Mont Verdun à Poleymieux au Mont

d’Or, l’une des bases les plus importantes du système de défense français.



Le scénario envisagé est un incendie de grande ampleur au sein de l’ouvrage enterré de la base, qui abrite plusieurs centres opérationnels. 80 victimes seront recensées. Les plus gravement atteintes seront évacuées par hélicoptère vers les centres hospitaliers de Bron.



Le but de cet exercice sera de mettre en œuvre le plan de secours de la base et des services d’intervention, et de vérifier la coordination des différents postes de commandement (PC opérationnel installé sur place et centre opérationnel départemental (COD) installé en préfecture).