​Nice, Rennes, Saint-Etienne: la course à la petite Europe

Nice, Rennes et Saint-Étienne ont fait le trou dans la course à la petite Europe, mais tous ne pourront pas participer aux soirées du jeudi en Europa League.



Pour rappel le 4e et le 5e de L1 sont sûrs d'être engagés en Europa League la saison prochaine, le 6e le sera si le PSG gagne mardi la Coupe de France.



Dans ce cas, il y aurait deux places pour trois en C3. Suspense donc...



Avec 13 matches sans défaite (7 victoires, 6 nuls) et une belle remontée de la 16e à la 5e place, l'ASSE a fait le plein de confiance. Européens 4 fois sur les 5 dernières saisons, les Verts sont aussi les plus expérimentés des trois.



Les Verts ont la 5e attaque sur leur belle période qui va de la 23e à la 35e journée, avec 21 buts. Une renaissance qui trouve sa source au coeur de l'hiver puisque Beric (7 réalisation) est revenu au club d'un prêt à Anderlecht, et Debuchy (4 buts), prêté par Arsenal, est arrivé en janvier.



Les Verts n'ont pris que 9 buts depuis la 23e journée, soit la 2e défense de Ligue 1 avec notamment un super Stéphane Ruffier alors que Debuchy a l'objectif du Mondial pour rester concentré.



La réception de Bordeaux, que les Verts n'ont plus battu à domicile depuis septembre 2013 et seulement deux fois (7 nuls) sur les dix dernières années, le déplacement à Monaco qui vise la C1, et la réception de Lille qui jouera peut-être sa peau sur ce match: le chemin de l'Europe est semé d'embûches.