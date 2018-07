​Nouveau : Dubaï desservie 7j/7 en direct au départ de Lyon-Saint Exupéry

Jusqu’à présent desservie 5 fois par semaine, Dubaï sera désormais reliée à Lyon 7j/7.



Emirates propose deux vols aller-retours supplémentaires par semaine les mardis et jeudis à partir du 2 août.



En vente dès aujourd’hui, ces liaisons quotidiennes seront opérées toute l’année en Boeing 777-300ER, dans une configuration à trois classes, dont 8 suites privées en Première Classe, 42 sièges intégralement inclinables en Classe Affaires et 304 sièges spacieux en Classe Économique.



Emirates renforce ainsi la connexion de Lyon vers le Moyen-Orient, l'Asie, l’Océanie, l’Australie et l'Afrique via son hub international.



Entre 2013 et fin 2017, Emirates a vu son trafic passagers augmenter de 55 % sur ses vols Lyon-Dubaï.



Pour répondre à la demande croissante des voyageurs, la compagnie a déjà augmenté ses capacités d’accueil en 2014 en changeant d’appareil (B777 versus A340).



Le tourisme d’affaires est l’un des moteurs de ces bons résultats. Autre facteur de succès, le fret en soute qui connait une progression moyenne de 14 % par an entre 2013 et 2017.



Tanguy Bertolus, Président d’Aéroports de Lyon évoque "une excellente nouvelle pour le développement de l’aéroport comme pour celui du territoire".



"L’obtention d’une liaison quotidienne Lyon-Dubaï est, selon lui, le fruit d’une mobilisation collective de tous les acteurs économiques et institutionnels du territoire...Le succès d’Emirates à Lyon prouve le potentiel de développement des liaisons long-courriers au départ de notre aéroport. »