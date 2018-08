​Nouvelle implantation Ecolave à Oullins ou la reconversion d'un passionné d'automobiles....

Parfois les amours de jeunesse nous rattrapent. C’est le cas de Patrick Stefanelli : après avoir exercé plus de dix ans dans le secteur du Bâtiment, cet homme, passionné d’automobile depuis toujours, se sent enfin dans son élément. Il vient d’ouvrir à Oullins une agence de lavage écologique automobile au sein du réseau Ecolave.



Malgré une formation initiale en mécanique auto, Patrick Stefanelli a très peu travaillé dans ce domaine : après quelques expériences en concession, il se dirige vers une carrière commerciale dans le Bâtiment.



Après dix dernières années passées au sein d’une enseigne, cet homme volontaire décide de retourner à sa passion de toujours : l’automobile. Il entame sa réflexion et entend parler du secteur du nettoyage automobile. « C’est par le bouche-à-oreille que je me suis intéressé à cette activité. » explique-t-il.



Vivant à Oullins depuis plus de 25 ans, il espère s’implanter dans la région lyonnaise et recherche alors

activement un concept porteur, pouvant répondre à ses souhaits.



Après une analyse méthodique du secteur, le choix d’Ecolave s’impose rapidement. « J’ai privilégié une enseigne au concept innovant, ayant fait ses preuves depuis 10 ans » précise Patrick Stefanelli. « J’ai rencontré plusieurs franchisés en activité et tous m’ont tenu le même langage à propos du sérieux et de la qualité de l’accompagnement Ecolave. Le label de Meilleure Enseigne de l’année 2018 a aussi joué un rôle dans ma décision ».



En février 2018, après plusieurs mois d’interruption pour des raisons personnelles, le projet

est relancé.



3 semaines de formation, aussi bien sur les aspects théoriques que pratiques... Le programme est très

complet : au-delà des produits et de leur utilisation, tous les aspects sont abordés : fonctionnement administratif et commercial, prise de commandes…



« J’adore le contact avec la clientèle et je suis prêt à m’investir. J’espère travailler pour de grandes concessions et de belles marques. C’est un nouveau challenge et un nouveau départ pour moi ! » conclut le nouveau chef d'entreprise



Ecolave utilise un procédé de nettoyage non polluant et sans rejet, les produits étant biodégradables à 95%, sans aérosol ni produit toxique et les lingettes en microfibres sont réutilisables. La méthode est totalement écologique et économe, nécessitant moins d'l L d'eau, à l'inverse d'un nettoyage traditionnel qui peut utiliser jusqu'à... 300L.



Les prestations proposées par Ecolave vont au-delà du lavage des véhicules, offrant également de

nombreux autres services afin de répondre à l'ensemble des besoins des professionnels et des particuliers : rénovation des optiques de phares, polissage et lustrage, réparation des tissus dont les brûlures de cigarettes, rénovation des jantes, entretien et teinture des cuirs, etc.



Équipé d'un véhicule d'intervention, le professionnel Ecolave se déplace à domicile ou sur

le lieu de travail, pour effectuer le lavage et l'entretien de tous types de véhicules : voitures, deux-roues, utilitaires, camping-cars, autocars, etc.



L'enseigne Ecolave a été créée en 2008 par Jérémy RICHARD dans la région nantaise, En 2016,

la franchise a lancé sa propre gamme de produits de soins pour tous les types de véhicules, à destination des particuliers, en vente chez les franchisés et leurs partenaires.



L'enseigne qui se développe en franchise depuis 2009, compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine

d'implantations en France et des master-franchises en Suisse et au Maroc.



À terme, le réseau envisage d'atteindre une centaine d'agences, réparties sur l'ensemble de l'hexagone.



Le magazine « Capital » vient de nommer Ecolave « Meilleure Enseigne de l’année 2018 » de sa catégorie.