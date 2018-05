​OUBLIEZ LES POKÉMONS... PARTEZ À LA RECHERCHE DES BRIK DE PEC EN JUIN A LYON

L’artiste-graffeur PEC lance une véritable chasse au trésor urbain dans la capitale des Gaules



À partir du 1er Juin, le père du célèbre « Knar » et autres personnages loufoques lancera une véritable quête dans les rues lyonnaises.



L’artiste dispersera aux quatre coins de la ville ses « Brik à oiseaux Knar » : d’anciennes briques en carton customisées par le graffeur pour être trouvées par les lyonnais...



Dès le vendredi 1er juin, 69 (en clin d’œil à la région !) Brik personnalisées seront placées à des endroits stratégiques de la ville par le graffeur. Suspendues à un réverbère ou un feu tricolore, accrochées à une boîte aux lettres, dissimulées dans un arbre… la ville tout entière deviendra le terrain de jeu de l’artiste !



À sa fenêtre pour les piafs lyonnais, dans son salon pour une déco atypique ou même

dans le métro pour une virée…l’artiste veut être surpris !



Pour PEC, dont l’ambition principale est « d’apporter de la joie aux passants », l’objectif d’une telle opération est de rendre l’art accessible à tous, d’une façon ludique et originale.



L’objectif pour les lyonnais sera de trouver et récupérer les œuvres éphémères de PEC pour

les immortaliser de la façon la plus insolite possible ! Chaque lyonnais postera sa mise en scène en photo sur Instagram avec le hashtag #LesBrikdePEC.



Le graffeur sélectionnera ensuite les 3 photos les plus audacieuses pour les poster sur son compte Instagram @pec_1.



La photo qui remportera le plus de likes gagnera une toile de l’artiste !



Pec, artiste lyonnais de renommée internationale a déjà exposé à Paris, Bangkok, Londres, Mexico, Barcelone et même jusqu’en Colombie mais c’est avant tout la ville qui est galerie d’art pour PEC, où ses graffs hauts en couleurs viennent égayer le quotidien des habitants. A Lyon son Knar est bien connu des automobilistes qui empruntent le périphérique...