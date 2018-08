​Oingt prépare son 38ème festival d’orgues de barbarie

Cette année se déroulera la 38ème édition de cette magnifique fête populaire à Oingt.144 tourneurs de manivelle costumés venus de toute la France et de 8 pays d’Europe enchanteront les visiteurs de passage par leurs mélodies d’antan et d’aujourd’hui jouées dans les rues du village le samedi après-midi 1er septembre et le dimanche 2 toute la journée.Le programme prévoit aussi plusieurs concerts dans l’église le samedi après-midi et le dimanche après-midi. La messe du dimanche matin sera accompagnée au son des orgues.Pour la première fois, l’animation sera continue le dimanche pendant le temps du repas de midi.Le musée de la musique mécanique sera ouvert les 2 jours de festival le matin et l’après-midi.Des expos, un atelier démonstration facteur d’orgue et perforation de cartons, spectacle pour enfants, différents autres spectacles, exposition d’instruments anciens, guinguette les deux après-midi, manège de chevaux de bois…et un diner spectacle le samedi soir à la salle des fêtes sur réservatione.mail : lesamisdoingt@gmail.com ou Tél :06 08 93 41 03Des buvettes au profit de l’association « Les amis du vieux village d’Oingt ». Cette dernière œuvre depuis plus de cinquante ans pour améliorer l'accueil au sein de ce village toujours plus accueillant en participant à son entretien avec les bénéfices réalisés.L’entrée de ce festival international est gratuite.Facebook : https://www.facebook.com/lesamisdoingt