​Ouverture du Grand Hôtel-Dieu de Lyon après une prestigieuse reconversion

Vendredi, et au fil des semaines, s'ouvre la première tranche de ce "nouvel écrin de l'art de vivre contemporain" au coeur de la presqu'île lyonnaise : 17.600 m2 de commerces et restaurants, soit plus de 35 enseignes autour de la mode, du design, de la beauté ou de la gastronomie, parmi lesquels Bobbies (chaussures), Obbo Design (ameublement) ou un "Buddha Bar" (photo). Et 13.400 m2 de

bureaux, sur une surface totale de 51.000 m2, dont 11.500 m2 de constructions neuves et 8.000 m2 de cours, galeries et jardins réimplantés de plantes médicinales.



"Nous invitons les visiteurs à traverser les époques en se promenant au fil des cours et des jardins jusqu'à la période contemporaine", matérialisée par la création d'une quatrième façade à l'arrière, a expliqué à la presse Hélène Couderc, directrice régionale de Scaprim, gestionnaire du site.