​Paul Bocuse a "libéré la cuisine française" (Michel Guérard)

Le chef triplement étoilé Michel Guérard, l'une des figures de proue de la Nouvelle cuisine dans les années 1970, a rendu hommage à son "ami de 50 ans" Paul Bocuse, décédé samedi, soulignant qu'il

avait "libéré la cuisine française de son poids".



"Je ressens beaucoup de tristesse, même si on s'y attendait, mais on aimerait toujours garder ceux que l'on aime", a déclaré le chef du restaurant "Les Prés d'Eugénie" dans les Landes, toujours aux fourneaux à 84 ans.



"C'est un homme qui a fait énormément pour la cuisine française, alors qu'elle sombrait dans une certaine lassitude", a-t-il dit. "Paul est arrivé comme un libérateur, comme un meneur d'hommes, il a libéré la cuisine française de son poids et fait en sorte d'entraîner avec lui quelques-uns que nous étions pour mettre en place ce qu'on a appelé par la suite la Nouvelle cuisine française", a-t-il rappelé.



"Paul a déclenché un mouvement qui a permis aux cuisiniers de remonter sur scène. C'était l'époque où l'on parlait plus des maîtres d'hôtel que des cuisiniers que l'on avait soin de conserver près de leur seaux à charbon".



"Il a mis en place un mouvement d'enthousiasme nouveau, on a reçu beaucoup de cuisiniers étrangers et aujourd'hui tous ces cuisiniers-là doivent à Paul ce qu'ils sont devenus", a-t-il ajouté.



"Paul, c'était un intuitif extraordinaire, un homme de répartie, toujours drôle, de bon sens", a encore salué ce membre éminent de la "bande à Bocuse".



"On s'amusait comme des collégiens, on n'arrêtait pas de déconner".