​Plus de 30.000 animaux sauvages, victimes de trafics, interceptés

27.000 reptiles, 4.000 oiseaux, 48 primates vivants, 14 félins: c'est l'impressionnante prise d'un coup de filet mondial contre le trafic d'animaux sauvages, a annoncé Interpol mercredi.



L'opération, menée au mois de mai dans 92 pays, a conduit à l'identification de quelque 1.400 suspects.



Les photos mises en ligne par Interpol montrent notamment des inséparables (petit perroquet) entassés dans un carton, un crocodile saisi près d'une mare en Equateur ou un lion empaillé. Outre les animaux, 43 tonnes de viande sauvage dont de l'ours, du zèbre ou de l'éléphant ont été interceptées, ainsi que 1,3 tonne d'ivoire et les carcasses de sept ours dont deux polaires.



L'organisation internationale de coopération policière rapporte que les autorités maritimes vietnamiennes ont aussi trouvé environ quatre tonnes d'écailles de pangolin à bord d'un bateau provenant de la République démocratique du Congo. Au Canada, 18 tonnes de viande d'anguille ont été

saisies sur un navire en provenance d'Asie.



Des tortues mouchetées vivantes ont également été découvertes dans les bagages de deux passagers à Los Angeles qui s'apprêtaient à embarquer dans un vol pour l'Asie.



Une saisie globale qui se chiffre en millions de dollars, indique Interpol sans plus de détails.







Avec AFP