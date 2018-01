​ProA/17e journée: Bourg-en-Bresse fonce vers la Leaders Cup

Bourg-en-Bresse a achevé la phase aller de ProA de basket-ball vendredi avec une démonstration à Châlons-Reims (95-63), un mal-classé, confirmant ainsi son statut d'outsider de la Leaders Cup, pendant

que Levallois a signé un troisième succès consécutif aux dépens d'Antibes (82-73).



Assuré à 99% de disputer la compétition de mi-saison à Disneyland Paris (16-18 février), quel que soit son résultat, le promu bressan n'a laissé aucune chance à son adversaire champenois, s'adjugeant chacun des trois premiers quart-temps avec au moins dix points d'écart avant de gérer son avance dans le dernier acte.



L'intérieur américain Zachery Peacock, meilleur marqueur du Championnat, était légèrement au-dessus de ses standards habituels en termes de points (22) et a aussi délivré 7 passes décisives et capté 8 rebonds.



Il a été bien épaulé par son compatriote Garett Sim, dont l'adresse derrière l'arc a fait des dégâts (5/7 aux tirs, 19 pts au total) et Youssou Ndoye (21 pts, 9 rbds).



Ce 10e succès permet à la JL Bourg de se hisser provisoirement à la cinquième place devant Nanterre, qui reçoit le leader Monaco dimanche.