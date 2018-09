​RETABLISSEMENT PROGRESSIF DES VOLS A L'AEROPORT LYON-SAINT EXUPERY

Suite à la réouverture des 2 pistes de l'aéroport, le traitement des vols reprend progressivement.



La première piste a été rouverte à 15h30, la seconde à 16h00.



Les opérations menées par Aéroports de Lyon, en collaboration avec tous les opérateurs, compagnies aériennes, assistants, Service de la Navigation aérienne etc... sont en cours pour un rétablissement le plus rapide de la situation.



Sur la journée, 52 vols sont annulés à l'arrivée soit 25 % sur le trafic total initial , 49 vols annulés au départ soit 24 % du trafic



Quelques 10 000 passagers ont été impactés.

79 restent à partir pour le reste de la journée.



Au total, 50 personnels bénévoles d'Aéroports de Lyon sont mobilisés auprès des passagers.



La Direction d'Aéroports de Lyon recommande aux passagers ayant un vol de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage.



Cette fermeture est intervenue à la mi-journée après qu'un idividu se soit introduit sur les pistes avec son véhicule au terme d'une course poursuite avec la police.



Une enquête a été ouverte. L'homme a été interpellé.