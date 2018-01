​Raspail bientôt en retraite, les musées d'art lyonnais se rapprochent...

La Ville de Lyon créée un « pôle musées d’art » pour dynamiser la place de l’art contemporain sur son territoire.



Ce projet s’appuiera sur la coopération entre le Musée des Beaux-Arts et le Musée d’Art Contemporain.



Sylvie Ramond, actuelle Directrice du Musée des Beaux-Arts, le dirigera en étroite collaboration avec le ou la futur-e directeur-trice du MAC.



Le territoire lyonnais bénéficie d’équipements et d’acteurs importants (Musée d’Art Contemporain, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Biennale…) qui ont permis de structurer l’art contemporain depuis de nombreuses années, avec une montée en puissance, plus récemment, sur la scène nationale et internationale.



C’est avec l’objectif de positionner ses acteurs dans le paysage culturel en perpétuelle évolution, que la Ville de Lyon souhaite proposer un nouveau projet pour l’art contemporain.



Lyon souhaite se faire une "place de choix" au milieu des capitales de l’art contemporain, renforcer le soutien aux jeunes artistes, faire de la ville un laboratoire de création et s’appuyer sur son réseau de musées pour mettre en valeur ses collections.



La création « du pôle musées d’art » s’appuiera sur le recrutement d’un directeur de l’art contemporain à Lyon qui devrait prendre ses fonctions à l’été 2018.



A la suite de Thierry Raspail, fondateur du MAC en 1984, initiateur de la biennale et de nombreuses expositions (Warhol, Keith Harring, Combas, Erro, Ben…) et événements, son successeur dirigera le musée d’art, la Biennale et participera à la redynamisation de l’art contemporain à Lyon.



« Nous voulons écrire une nouvelle page de l’art contemporain et porter une ambition politique plus forte à la fois ouverte sur les nouvelles formes d’art et articulée avec les acteurs et les grands équipements de la Ville », explique Loïc Graber, adjoint au Maire de Lyon délégué à la Culture.



"Cette nouvelle dynamique permettra au Musée d’Art Contemporain et au Musée des Beaux-Arts de conserver chacun leur identité et leur autonomie, tout en initiant une continuité dans la gestion et la valorisation de leurs collections. Les 2 établissements seront des lieux de recherche, ouverts à des projets pluridisciplinaires" explique la Ville de Lyon.



"Ce pôle muséal offrira une nouvelle lecture de l’art moderne et contemporain et permettra de créer un outil de rayonnement national et international" conclut la ville dans son communiqué.