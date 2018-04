​SALLE RAMEAU : 3 CANDIDATS PRÉ-SELECTIONNÉS

Le 11 décembre dernier, la Ville de Lyon lançait une consultation ouverte en vue de la mise à disposition de la salle Rameau dans le 1er arrondissement.



A l’issue du comité d’examen qui s’est tenu en présence du Maire de Lyon Georges Képénékian, 3 candidatures ont été présélectionnées parmi 13 offres déposées.



Ces équipes entrent dans la seconde phase de sélection au cours de laquelle elles devront préciser le contenu de leur projet, avant un choix définitif par la Ville de Lyon à l’automne.



Construit au début du XXe siècle d’après les plans des architectes François Clermont et Eugène Riboud, la construction fut achevée en 1908.



L’immeuble constitue un élément fort du patrimoine lyonnais. Cette salle d’une capacité de 689 places était gérée en régie directe par la ville de Lyon jusqu’en juin 2017.



"La Ville souhaite désormais permettre la réalisation d’un projet cohérent à l’échelle du bâtiment. Il tiendra compte de la spécificité du lieu et de son rôle culturel, garantissant donc le maintien d’une activité de spectacle pour la salle Rameau" rappelle la municipalité.



Les 3 porteurs de projet sélectionnés sont les suivants :



Équipe projet : Eric Carrière, Jérôme Carrillon, Stéphane Carrillon, Pierre Guy Cellerier, Francis Ginibre.

Equipe d’architectes associée : Vavro etc (architecte d’intérieur), Z architecture (architecte DPLG), Simon Arnou (architecte du patrimoine).





Porteur de projet : Compagnie de Phalsbourg

Equipe d’architectes associée : Perrot & Richard Architectes (ACMH), Cécile Rémond (architecte du patrimoine).



Porteur de projet : Carré d’or Immobilier – Urban Project (coordinateur)

Equipe d’architectes associée : Vurpas Architectes, Nathalie Sandt (architecte du patrimoine), Archimix.



Fin juillet 2018 : les 3 candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre complète, la Ville de Lyon désignera le lauréat de la consultation à l'automne.