​Savoie: les corps de deux skieurs emportés par une avalanche retrouvés

Les corps de deux skieurs emportés par une avalanche le 4 mars à Arêches-Beaufort (Savoie) ont été retrouvés jeudi matin.



Les corps ont été découverts vers 10H00 au cours d'une mission de reconnaissance menée par les CRS d'Albertville et une dizaine de pisteurs-secouristes de la station savoyarde. Leur découverte a été permise par "des indices de surface suite à la fonte du manteau neigeux", a précisé à l'AFP Cyril Anceau, chef de détachement de la CRS d'Albertville.



Les deux corps ont ensuite été héliportés jusqu'à la chambre funéraire locale.



Évoluant en hors-piste, les deux skieurs, âgés de 47 et 49 ans et originaires de Normandie, avaient disparu après le déclenchement d'une avalanche sur le domaine du Planay.