​Savoie: un skieur hors piste fait une chute mortelle

Un homme d'une trentaine d'années qui pratiquait le ski hors piste à La Plagne, en Savoie, est mort samedi peu avant midi après avoir chuté accidentellement d'une barre rocheuse.



Accompagnée d'un ami originaire, comme elle, de la région lyonnaise, la victime entreprenait la descente de la Roche de Mio, un sommet situé à 2.700 mètres d'altitude, lorsqu'elle a bifurqué dans le couloir pour repérer un passage sensé raccourcir l'itinéraire.



Le jeune homme n'a semble-t-il pas aperçu la barre rocheuse qui se trouvait non loin et a fait une chute d'une centaine de mètres. Les secouristes de la CRS de Courchevel n'ont pu que constater le décès

du trentenaire.



C'est son ami qui a donné l'alerte en découvrant le corps inanimé du skieur en contrebas. Ce dernier a été hélitreuillé sain et sauf par les secours en montagne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.







