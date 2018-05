​Tour de l'Ain : le Français Hofstetter vainqueur au sprint

Le Français Hugo Hofstetter a remporté au sprint la première étape du Tour de l'Ain cycliste disputée vendredi sur 159 kilomètres entre Saint-Vulbas et Montrevel-en-Bresse et a pris la tête du

classement général.



Hofstetter (24 ans), qui signe ainsi sa première victoire en professionnel après cinq podiums cette saison, a devancé ses compatriotes Lorrenzo Manzin (Vital Concept) et Lilian Calmejane (Direct énergie), qui, avec des bonus de 6 et 4 secondes, prennent les deuxième et troisième place du général.



Calmejane, qui figure avec le Français David Gaudu, parmi les favoris pour la victoire finale, se met déjà en bonne position pour la suite.



Sur un parcours roulant et plat, les attaques ont été nombreuses en début de course mais trois coureurs ont rapidement réussi à former une échappée : l'Allemand Jan Tschernoster, le Suisse Dimitri Bussard et l'Espagnol Isaac Canton-Serrano qui n'ont été repris qu'à 35 kilomètres de l'arrivée, pour une arrivée avec un sprint massif.



Samedi, le peloton partira de Saint-Trivier-de Courtes pour rallier Arbent sur un tracé, montagneux sur la fin, de 153,4 kilomètres.