​Trafic vélo : + 10% en 2017à Lyon !

Avec une nouvelle hausse du trafic vélo de + 10%, l’année 2017 confirme le développement continu de l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement sur le territoire de la Métropole de Lyon.Pour évaluer le trafic circulant sur le territoire, la Métropole de Lyon dispose de 75 points de comptageD'abord, 57 points de comptage permanents (dont 3 mis en service en 2017) : ces boucles placées dans le sol sur des pistes cyclables enregistrent les données de trafic 24h/24h. Elles sont reliées directement au PC de mesure et de régulation de trafic CRITER. Ces données sont désormais consultables en ligne : www.eco-public.com/ParcPublic/?id=3902 Sur ces comptages permanents, en 2017 le trafic vélo est en hausse de 10% par rapport à 2016.On dénombre aussi 19 points de comptage manuels. Chaque mois des enquêteurs réalisent des comptages manuels le jeudi aux heures de pointe du matin (7h30-9h30) et du soir (17h-19h).Sur ces points de comptage manuels le trafic vélo a augmenté de plus de 3,4% par rapport à 2016 mais cette évolution est sous-estimée compte tenu des chantiers qui perturbent plusieurs points de comptage (dans le quartier de la Part-Dieu notamment).La Métropole de Lyon dispose également des statistiques de location Vélo’v : en 2017, 8,5 millions de locations ont été enregistrés pour ce service de location de vélos à la demande. Le nombre d’abonnés longue durée continue de progresser avec près de 68 500 abonnés au service fin 2017.Depuis 2010, le trafic vélo sur le territoire de la Métropole de Lyon a été multiplié par 2,5, selon le Grand Lyon.Le réseau cyclable atteint désormais 786 km dont 61,7 km livrés en 2017. Depuis 2015, le rythme de déploiement est passé à 60 km/an (contre 30 km/an au cours du précédent mandat). L’objectif est d’atteindre les 1 000 km de réseau cyclable en 2020.Le territoire de la Métropole compte désormais près de 27 000 places de stationnement vélo, dont 2 250 places sécurisées (parcs LPA, P+R TCL et TER).