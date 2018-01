​Transfert - Les Lyonnais Perrin et d'Arpino définitivement à Orléans (L2)

Initalement prêtés pour la saison 2017-2018 à Orléans, 16e de Ligue 2, les Lyonnais Gaëtan Perrin et Maxime d'Arpino ont été transférés définitivement au club orléanais a annoncé l'OL samedi.



Les deux joueurs,âgés de 21 ans, formés à l'Olympique lyonnais attaquant pour le premier et milieu pour le second, ne font l'objet d'aucune indemnité de transfert mais Lyon déclare conserver un "droit de suite de 40% sur une cession ultérieure de Perrin et 30% sur d'Arpino".





Avec AFP