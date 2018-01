​Transfert - Tannane de retour de prêt à l'AS-Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a annoncé mercredi le retour de prêt de Las Palmas (1re div. espagnole) de son attaquant international marocain Oussama Tannane.



Âgé de 23 ans, Tannane avait été prêté l'été dernier à Las Palmas où il a disputé dix matches de championnat, dont sept comme titulaire (0 but), mais n'entrait plus dans les plans du club des Canaries.



Avant son prêt, il avait disputé le match de la 1re journée de Ligue 1 contre Nice, délivrant une passe décisive à Jonathan Bamba (1-0).



Depuis le début du marché d'hiver des transferts, l'ASSE a recruté trois joueurs, les Français Yann M'Vila, un milieu de terrain, et Paul-Georges Ntep, un attaquant, et le défenseur serbe Neven Subotic. Il a aussi enregistré le retour de prêt d'Anderlecht de l'attaquant slovène Robert Beric.