​Transfert - Terrier officiellement à Lyon

L'attaquant international espoirs de Lille, prêté à Strasbourg, Martin Terrier a été officiellement transféré à Lyon, où il a signé pour 4 ans et demi, pour 11 millions d'euros et 4 M EUR de bonus maximum.



Un intéressement de 10% sur la plus value d'une éventuelle cession ultérieure définitive est également prévu dans la transaction.



Le joueur, formé à Lille, est âgé de 20 ans, terminera la saison avec Strasbourg où il a disputé 16 matches de Ligue 1 (3 buts).



Il a disputé la coupe du monde U20 en Corée du sud en 2017 avec notamment le Lyonnais Lucas Tousart et il compte 5 sélections (7 buts) en équipe de France espoirs.