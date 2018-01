​Transferts - Diony, de Saint-Etienne, vers Bristol

L'attaquant de l'AS-Saint-Etienne Loïs Diony passait ce mardi sa visite médicale au club de Bristol (2e div. anglaise), où il devrait être prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison.



Le joueur, âgé de 25 ans, a déjà annoncé son départ vers l'Angleterre via son compte Instagram. Il avait été recruté cet été pour 7,3 millions d'euros, soit la plus grosse acquisition d'un joueur pour le club stéphanois. Mais ses performances n'ont pas été à la hauteur avec aucun but inscrit sur la première

moitié de saison.



Titulaire contre Nîmes en Coupe de France (2-0) pour le premier match de l'année 2018 sous les ordres de Jean-Louis Gasset, 3e entraîneur des Verts cette saison, il n'était que remplaçant contre Toulouse (victoire 2-0) et n'était pas dans le groupe à Metz et à Nice.



Avec le retour de prêt d'Anderlecht du Slovène Robert Beric et le prêt du Français Paul-Georges Ntep par Wolfsbourg, ses chances de briguer une place de titulaire semblaient se réduire encore plus.





Avec AFP