​Travaux à la Part-Dieu: le SYTRAL et Lyon Parc Auto lancent une tarification combinée TCL-LPA

Dans le cadre des travaux menés pour le réaménagement du quartier de la Part-Dieu, le SYTRAL et Lyon Parc Auto entendent faciliter l’accès aux salariés qui travaillent sur le site et aux visiteurs du centre commercial.Dans ce but, le SYTRAL et Lyon Parc Auto vont proposer une tarification combinée TCL-LPA valable pendant la durée du réaménagement du quartier de la Part Dieu.Les automobilistes sont invités à laisser leur voiture dans le parking P0 de la Cité Internationale puis à emprunter la ligne de bus C1 qui relie la Part-Dieu en 14 minutes seulement.Pour un total de 100€ mensuels, le visiteur régulier du quartier de la Part Dieu pourra souscrire un abonnement unique mixant stationnement et réseau TCLLes voyageurs qui feront le choix de ce dispositif bénéficieront d’une réduction de 30% sur l’abonnement City Pass, soit 44,50€ par mois et de 62% pour la partie stationnement, soit 55,50€ par mois.Pour les visiteurs occasionnels, une opération commerciale sera engagée, avec la remise au bureau d’accueil LPA Cité Internationale, d’un formulaire avec une offre d’essai TCL : une carte Tecely chargée de 10 tickets gratuits, donnant droit à un tarif journalier spécifique LPA.Cette nouvelle tarification sera accessible dès la rentrée de septembre 2018.Détails sur http://www.tcl.fr