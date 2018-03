​Trois entités de Maike Automotive reprises, une centaine d'emplois supprimés

Le tribunal de commerce de Grenoble a validé mardi la reprise de trois entités de l'équipementier automobile en difficulté Maike Automotive, entraînant la suppression de plus de cent emplois.



L'entreprise basée à Bonneville emploie un millier de personnes en Haute-Savoie, département dont l'activité industrielle est traditionnellement dominée par le décolletage (la fabrication de pièces métalliques complexes par usinage).



Comme il n'y avait pas d'offre de reprise globale, le groupe ressort en morceaux de cette procédure.



Les filiales Frank & Pignard et Precialp sont reprises par un consortium formé par Alpen Tech et Kartesis, deux spécialistes haut-savoyards du décolletage.



Le consortium va conserver 540 emplois, ce qui implique la suppression d'une quarantaine de postes, essentiellement sur la première entité, a indiqué Maike à l'AFP.



EMT 74 et ses filiales chinoise et hongroise sont elles reprises par Léman Industries, autre entreprise régionale qui ne conservera en France que 72 personnes sur 127.



Le tribunal n'a en revanche pas tranché pour la filiale Peugeot Japy et ses 316 salariés basés dans le Doubs. La procédure est donc toujours en cours.



Aucune offre n'avait été déposée pour la structure d'environ 25 salariés qui assurait des fonctions transversales (ressources humaines...) pour l'ensemble de l'entreprise.





Avec AFP