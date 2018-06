​Un nouveau président à la tête de la Fédération Handicap International

Jean-Noël Dargnies a été élu président du conseil d'administration de la Fédération Handicap International.



Après une carrière dans l'industrie et l'enseignement supérieur, il succède à Jacques Tassi, qui a achevé ce samedi son troisième mandat.



Ingénieur de formation, Jean-Noël Dargnies a travaillé de nombreuses années dans l'industrie.



Mais c'est surtout un goût de la transmission et de la pédagogie qui marquera le parcours de ce père de cinq enfants.



En 2010, il prend la direction de l'établissement d'enseignement supérieur Sainte-Geneviève, dit « Ginette », connu pour la qualité de ses classes préparatoires aux grandes écoles.



Animé par les valeurs de cette institution - entraide, solidarité, service - qu'il a su ouvrir à des étudiants moins favorisés, c'est aujourd'hui naturellement qu'il s'engage au service de la mission de Handicap International.



« Il y a deux choses qui m'ont particulièrement touché et attiré chez HI. Une mission sociale unique auprès des plus vulnérables, avec la volonté que chacun soit acteur de son destin et retrouve la dignité à laquelle il ou elle a droit. Et une capacité, essentielle, à se remettre en question et à moderniser son organisation et ses méthodes de travail ».



« Mes visites aux cotés des équipes au Kenya, au Mali et en RDC m'ont conforté dans l'idée que les actions d'HI sur le terrain sont remarquables. Je suis très heureux de rejoindre cette grande équipe car elle fait un très beau travail, et elle le fait bien ».



Jean-Noël Dargnies succède à Jacques Tassi, qui a consacré près de 18 ans à l'association. Il travaillera en étroite collaboration avec Claire Vaudray, présidente de Handicap International France.



Nouvellement élu, Jean-Noël Dargnies entend poursuivre le travail autour de la stratégie 2016-2025 de l'association, en tandem avec le directeur général Manuel Patrouillard.



Handicap International, c'est aujourd'hui 63 pays d'intervention, 386 projets, près de 3200 collaborateurs, et plus de 178 millions d'euros de budget annuel.