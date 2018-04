​Une auto-école en ligne suspendue par les autorités pour des infractions

LePermisLibre, auto-école 100% dématérialisée, va fermer pour trois mois à la suite d'une série d'infractions, notamment le recours à des enseignants auto-entrepreneurs, annonce jeudi la préfecture du Rhône.



A la suite d'inspections, "de nombreuses infractions au code du travail ont été relevées", comme le statut de 49 enseignants "qui auraient dû être déclarés comme salariés, et non sous un autre statut, en l'occurrence celui d'auto-entrepreneur", explique la préfecture dans son communiqué.



Des enseignements en infraction avec le code de la route ont par ailleurs été relevés.



Afin de ne pas léser les candidats proches de l'examen, la préfecture a décidé de laisser un mois avant la fermeture de l'établissement. La décision entrera donc en vigueur le 9 mai (l'arrêté préfectoral est en date du 9 avril) et concernera toutes les antennes de l'entreprise, présente à Lyon mais aussi

à Bordeaux, Marseille, Toulouse ou Avignon.



Créé par deux jeunes entrepreneurs en 2015, LePermisLibre propose de tout faire en ligne (préparation au code, réservation d'heure de conduite, géolocalisation de l'enseignant le plus proche). Ce qui autorise des tarifs très accessibles: 739 euros pour la formule de base code + 20 heures de conduite.



Il y a un an les patrons d'auto-école avaient manifesté contre l'"ubérisation" de leur profession.



Ils dénonçaient en autres l'absence de contrôle des nouvelles plate-formes d'apprentissage en ligne qui ont fleuri ces dernières années.