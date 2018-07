​Une randonneuse fait une chute mortelle en Haute-Savoie

Une randonneuse de 64 ans est morte dimanche après-midi en Haute-Savoie après avoir fait une chute dans le massif du Chablais.



La victime évoluait avec son mari sur un sentier situé non loin du lac de Tavaneuse, sur la commune d'Abondance, lorsqu'elle a trébuché pour une raison inconnue, et a basculé dans un ravin.



Son corps a été retrouvé une cinquantaine de mètres plus bas sur une barre rocheuse par les secours en montagne, qui ont été alertés par son époux.



Une enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.