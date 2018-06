16 juillet : Villeurbanne rend hommage aux Justes de France

Villeurbanne rendra hommage aux Justes de France lundi 16 juillet dans les salons de l’hôtel de ville.



Pour rappel, les Justes de France sont ces femmes et ces hommes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont caché et sauvé des Juifs, au péril de leur propre vie.



Cette année, la comédienne Valérie Karsenti lira des extraits de l’autobiographie de Simone Veil, Une vie.



L’actrice, formée à l’Ensatt (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre), apparaît régulièrement au cinéma, au théâtre et à la télévision, où elle est connue du grand public pour son rôle dans Scènes de ménage, série diffusée sur M6.



Elle donnera à partager le destin tragique et exceptionnel de Simone Veil. La lecture évoquera sa jeunesse, alors qu’elle s’appelait encore Simone Jacob, sa déportation et celle de sa famille, son engagement, la personnalité qu’elle devint et resta jusqu’à sa mort, le 30 juin 2017.



Cette lecture sera accompagnée par le violoniste Dimitri Artemenko qui jouera des extraits d’œuvres de Chostakovitch, Satie et Bach, des thèmes de folklore juif et ses propres compositions, ajustées au texte.



Rendez-vous lundi 16 juillet à 11 h, dans les salons de l’hôtel de ville – entrée libre dans la limite des places disponibles.