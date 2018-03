1968-2018: 50 ans de mouvements sociaux à Lyon

Le 22 mars prochain sera le jour du 50e anniversaire du lancement du Mouvement du 22 mars qui sera un élément déclencheur de mai-juin 68 dans l’Université française.



Ce 22 mars est annoncé d’ailleurs comme un jour de mobilisation sociale (fonctionnaires, cheminots, retraités...).



Depuis un an, la CFDT et les Universités Lyon 2 et 3, Sciences Po Lyon, les labos Larhra et Triangle et le centre Max Weber préparent un colloque qui aura lieu les 21 et 22 mars 2018 (9h-18h) dans le Grand Amphi de l’Université de Lyon (92 rue Pasteur – Lyon 7e)



Il aura pour thème une relecture de l’histoire économique, sociale et politique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes entre 1968 et 2018.



Des acteurs sociaux de différentes sensibilités syndicales et politiques (CFDT, CGT, Unef, PSU, PCF, Socialistes, Extrême-gauche…) et des enseignants et chercheurs de différentes universités françaises confronteront leurs points de vue et leurs expériences sous le regard de jeunes (étudiants et salariés) qui les interpelleront.



A Lyon comme à Grenoble et Clermont-Ferrand, l’Unef, la CFDT et le PSU ont agi ensemble et ont notamment édité pendant un mois et demi dans le Rhône un journal quotidien vendus à 30 000 exemplaires dans ce département.



A Lyon, avant mai-juin 68, les mouvements sociaux avaient déjà émergé dans les usines durant l’année 1967 : usines Rhodiaceta, Berliet... et de leur côté, les étudiants s’étaient mobilisés pour la mixité des résidences universitaires.



Aussi, dans la 2e région française, au printemps 68, la liaison s’est faite naturellement entre milieu ouvrier et le monde étudiant.



Le 21 mars : contexte économique, parcours militants, luttes sociales dans la Loire, centrales nucléaires entre Ain et Isère et politique énergétique, santé et conditions de travail, Couloir de la chimie, maladies professionnelles, actions sur l’urbanisme et le logement, évolution du droit syndical et des droits sociaux seront au programme de ce colloque



Le 22 mars, on célèbrera à Lyon 50 ans de mouvements sociaux: luttes des femmes, actions contre les discriminations, dimension internationale du syndicalisme, solidarité internationale (Chili, Solidarnosc…), rapports syndicats-partis, autogestion hier et aujourd’hui, Grenoble et les luttes sociales, enseignements pour l’action syndicale d’aujourd’hui et de demain.