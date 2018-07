2 NOUVELLES AIRES DE JEUX AU PARC DE LA TÊTE D’OR

En pleine saison estivale et après plusieurs mois de travaux, les Lyonnais et les visiteurs peuvent profiter depuis hier, de deux nouvelles aires de jeux installées au sein du parc de la Tête d’Or.



L’une a été créée pour accueillir une fréquentation toujours en hausse au parc à proximité de la porte Tête d’Or, boulevard des Belges ; et l’autre a été agrandie et rénovée plus au nord du parc.



L’aire porte Tête d’Or :est un nouvel espace de jeu pour les 3-8 ans....Cette nouvelle aire de jeux a été aménagée en lieu et place d’un logement de fonction qui a été démoli. Ce nouvel espace propose une large palette de jeux qui favorise la motricité et l’imaginaire de l’enfant âgés de 3 à 8 ans. L’ensemble des structures est en bois.



L’aire porte Nord est une aire de jeux plus grande et mieux équipée pour les 6-12 ans

Cet espace destiné aux enfants un peu plus grand a été conçu autour du bois. Des troncs qui servent de banc, un revêtement en écorces broyées pour plus de sécurité et des jeux qui favorisent l’activité physique, l’équilibre ou le défi, le thème de l’arbre est bien présent à travers des équipements sensoriels qui permettent une approche ludique et pédagogique.