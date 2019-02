2 morts dans un incendie Route de Vienne à la suite de l'explosion d'une boulangerie

Une femme et un enfant sont morts samedi soir à Lyon, et quatre personnes ont été légèrement blessées, dans l'incendie dans un immeuble de la route de Vienne dans le 8e arrondissement, vraisemblablement causé par une explosion survenue dans une boulangerie.



"Deux corps ont été retrouvés, une femme et un enfant", dans l'immeuble touché, a précisé le procureur de Lyon Nicolas Jacquet, ajoutant avoir ouvert une enquête pour déterminer "les causes et les circonstances" de cet évènement.



Ces deux victimes pourraient être la femme et l'enfant de l'un des quatre blessés légers, qui a sauté de l'immeuble, a précisé une source proche de l'enquête.



L'alerte avait été donnée peu après 20H30, et l'incendie était donné comme "maîtrisé" après 21H30, selon la préfecture, qui précise que l'immeuble est situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement.



Au lendemain de ce drame, les premiers éléments de l'enquête laissent à penser que cet incendie pourrait être d'origine criminelle, selon les déclarations de la préfecture du Rhône.