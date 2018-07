21 défèrements après les violences d’après finale à Lyon

Vingt-et-une personnes seront présentées ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon après les violences, vols et échauffourées qui ont perturbé dans la ville la fête de la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde.



Afin de traiter ces dossiers, le tribunal tiendra deux audiences de comparution immédiate, au lieu d'une habituellement.



Des poursuites pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" concernent sept d'entre elles et 14 sont poursuivies pour "vols", simples ou aggravés.



Par ailleurs, trois mineurs, parmi les trente personnes interpellées dimanche soir, seront déférés.



Dimanche soir, 18 personnes avaient été placées en garde à vue après le saccage, notamment, d'une boutique de vêtements Lacoste et d'une vitrine du grand magasin Le Printemps aux Cordeliers.



12 autres étaient mises en cause pour des "violences" et "jets de projectiles" sur les forces de l'ordre lors d'affrontements sur la presqu'île et dans le quartier de la Guillotière, qui ont fait 11 blessés légers parmi les 360 gendarmes et policiers mobilisés pour encadrer la soirée.



Les incidents avaient éclaté peu après la fin du match aux abords de la place Bellecour où un écran géant avait été installé par la municipalité pour la finale.



L'ambiance a rapidement dégénéré, les forces de l'ordre repoussant des groupes de casseurs à coups de grenades lacrymogènes.



Au cours de la soirée, une vingtaine de véhicules et des poubelles ont été incendiés, des vitrines brisées, du mobilier urbain détérioré.



Le dispositif de sécurité visait à "protéger le public et lui permettre de faire la fête", a expliqué la préfecture dans un communiqué,



Les interpellations ont eu lieu en fin de soirée, une fois la foule dispersée.



Par ailleurs, en Savoie, des incidents ont également éclaté dimanche soir, dégénérant notamment en affrontements avec les forces de l'ordre à Aix-les-Bains.



Cinq policiers ont été blessés tandis qu'un assaillant touché par un tir de défense a été hospitalisé. Treize personnes ont été interpellées à Chambéry et Aix-les-Bains.





Avec AFP