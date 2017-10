2ÈME ÉDITION DU PRIX « CITOYENS DU PATRIMOINE »

Après le succès du Prix «Citoyens du patrimoine », initié l’an dernier, la Ville de Lyon lance un nouvel appel à candidature pour sa deuxième édition.



Associations, conseils de quartier, fondations, entreprises ou particuliers amoureux du patrimoine lyonnais… la Ville de Lyon leur offre l’opportunité de mettre en valeur des initiatives originales au service de l’héritage historique de la ville.



"Car au-delà de sa politique patrimoniale active, Lyon sait à quel point la sauvegarde de cette richesse historique se joue sur le terrain, grâce à la mobilisation de chacun" commente la Ville.



Ce prix vient donc soutenir des engagements remarquables et récompenser les actions locales, que ce soit une restauration, des recherches historiques, la diffusion de connaissances ou encore la mise en valeur d’un savoir-faire autour des trésors de l’histoire de Lyon.



L’originalité du projet, l’innovation dans les pratiques de restauration, de conservation ou de mise en valeur (utilisation de nouveaux outils, du numérique, création d’événements, prise en compte des différents publics…) sont primordiales pour attirer l’attention du jury.



La dimension participative, citoyenne et solidaire du projet est également prise en compte, ainsi que le souci de sensibiliser le grand public.



Enfin, l’engagement dans des actions partenariales distinguera aussi les candidats.



A la clé : 5 000 € attribués à un ou plusieurs lauréats.



La remise du Prix « Citoyens du Patrimoine » aura lieu le 22 mars 2018, lors de la 3ème édition des « Rendez-vous du patrimoine » organisés par la Ville de Lyon, et qui réunissent tous les acteurs du patrimoine lyonnais pour un temps d’échange et de réflexion.



Le jury du Prix « Citoyens du Patrimoine » est présidé par Jean-Dominique Durand, Adjoint au Maire de Lyon délégué au Patrimoine. Il est composé de représentants des services de la Ville (Affaires culturelles, Aménagement urbain), de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), et d’un acteur référent du monde associatif.



Il comprend également des personnalités qualifiées issues du monde du patrimoine et du tourisme.



Pour sa première édition l’an dernier, le Prix « Citoyens du Patrimoine » avait été attribué au projet « Mémoire orale des ouvrières de Vaise » présenté par le Conseil de quartier Vaise-Industrie-Rochecardon.



Le Conseil de quartier s’est associé à l’Université Lyon 2 pour recueillir le témoignage d'ouvrières de ce quartier emblématique de l’industrie lyonnaise des 19e et 20e siècles.



Un livret audio met en lumière l’histoire de ces femmes et l’évolution de la condition féminine des ouvrières au 20e siècle. Un chèque de 3 000 € a récompensé cette initiative originale.



Le jury avait également souhaité attribuer deux Prix « Coup de cœur », dotés de 1000 € chacun,

- au Conservatoire de menuiseries de fenêtres anciennes présenté par l’architecte Luc Goupil,

- au mensuel de bande dessinée sur l’histoire de Lyon « Les Rues de Lyon », présenté par l’Épicerie séquentielle.



Pour participer télécharger le règlement et le dossier d'inscription



http://www.lyon.fr/actualite/patrimoine/prix-citoyens-du-patrimoine-.html



Dépôt du dossier de candidature : jusqu’au 15 décembre 2017