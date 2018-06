30.000 poissons en danger d'extinction réintroduits dans la Drôme

Depuis 2008, 30.000 aprons du Rhône ont été réintroduits dans la rivière de la Drôme, a indiqué mercredi le Muséum de Besançon qui veille à la préservation de ce petit poisson en danger critique

d'extinction.



L'apron du Rhône, aussi surnommé le "roi du Doubs", est un poisson brun-jaune ou gris, marqué de trois ou quatre bandes noirâtres et mesurant moins de 20 cm à l'âge adulte. Il fait partie de la famille des percidés, comme la perche ou le sandre.



Le dernier relâcher d'aprons dans la nature s'est déroulé en juin, "4.000 aprons du Rhône nés à la ferme aquacole du Muséum de Besançon et 46 aprons géniteurs, qui avaient été prélevés dans la nature - dans la Durance, un affluant du Rhône qui prend sa source dans les Alpes -, ont été réintroduits dans la Drôme", a précisé dans un communiqué l'établissement en charge de cette opération de préservation.



"Deux ans de suivi sont nécessaires pour connaître les conclusions de cette opération pilote, mais on sait déjà que les +rois du Doubs+ nés à Besançon se reproduisent naturellement dans la rivière de réintroduction", ajoute le muséum qui s'est engagé depuis de nombreuses années dans la conservation de ce poisson d'eau douce.



D'autres rivières pourraient à leur tour bénéficier d'une réintroduction selon les résultats de cette campagne d'ici à deux ans, mais "la réintroduction n'est utilisée qu'en dernier recours, la sauvegarde des milieux est la vraie solution", souligne le Muséum.