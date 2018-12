37 Radios déjà disponibles en DAB + sur la métropole de Lyon

Après Paris, Marseille, Nice et les Hauts de France, la radio numérique terrestre en DAB+ est désormais disponible en Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, 46 stations démarrent ce jour ou démarreront très prochainement à Lyon, sa métropole, le département du Rhône, le sud du département de l’Ain et le nord du département de l’Isère.

Il s’agit d’une nouvelle étape d’un ambitieux plan de déploiement national mené sous l’impulsion du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). La radio hertzienne poursuit ainsi sa transition numérique en France et s’inscrit dans la dynamique européenne.

Les acteurs du DAB+ à Lyon et dans sa région, qui démarrent leurs émissions en numérique le même jour qu'en Alsace, permettent au déploiement du DAB+ de franchir un cap important : la couverture de ces deux régions est l’élément déclencheur qui permettra au CSA de reconnaitre les obligations légales d’intégration de cette technologie dans les récepteurs radio à l’échelle industrielle sous 18 mois et permettra un équipement massif des Français.

70% de la population française couverte en 3 ans

La stratégie du CSA, dite « plan des nœuds et des arcs », rendra le DAB+ accessible à 70% de la population métropolitaine d’ici 2020. En trois ans, la plupart des grandes agglomérations, les « nœuds », et les principaux axes routiers, les « arcs », auront ainsi été couverts.

Dans les prochains mois, le déploiement du DAB+ se poursuivra en Normandie, en Bretagne, en Gironde et en Occitanie. Par ailleurs, des appels aux candidatures multirégionaux sur quinze zones supplémentaires, ainsi qu’un appel aux candidatures métropolitain, viennent de se clôturer.

Le DAB+ s’appuie sur les qualités de la diffusion hertzienne (fiabilité du réseau, gratuité pour l’auditeur, anonymat d’écoute), tout en apportant des nouveautés : son de haute qualité, réception continue en mobilité, services numériques associés.

Élargissant l’offre de radios, les émissions en DAB+ permettent d’accéder à la fois à des radios généralistes comme Sud Radio, des radios publiques comme RFI ou FIP, des radios musicales nationales ou régionales, des radios locales, des radios thématiques et des radios associatives.

Une couverture importante pour une diffusion au-delà de la région Lyonnaise

Au-delà de la couverture de Lyon et de Lyon étendu, quatre zones complémentaires permettant de couvrir des zones de population dans l’Ain, en Isère et dans le Rhône, ont été définies par le CSA :

Bourg-en-Bresse

Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Le Pont-de-Bonvoisin, La Côte-Saint-André, La-Verpillière

Tarare, Cours-la-Ville, Lamure-sur-Azergues, Marnand, Chambost, Amplepuis

Mâcon, Cluny.

Toutes ces zones seront lancées d’ici la fin du premier trimestre 2019, sachant que la plupart démarrent ce jour.

Parmi les radios présentes en diffusion DAB+ à Lyon et sa région, on trouve Ouï FM, FIP, Générations, Latina FM, M Radio, RCF, Radio Crooner, Radio FG, RFI, Sud Radio, TSF Jazz, mais aussi la plupart des stations locales et régionales comme Lyon1ère, Radio Scoop, Tonic Radio, Radio Espace ou encore Virage Radio, sans oublier les stations associatives et thématiques comme Radio Pluriel, Radio Arménie ou encore Radio Capsao.



Pour l’auditeur, il lui faudra s’équiper d’un nouveau poste de réception radio compatible DAB+ pour le domicile, tandis que des solutions existent pour adapter la réception dans les véhicules. Il est à noter que 20% des véhicules neufs sont d’ores et déjà équipés en première monte avec le DAB+.