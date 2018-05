415 postes supplémentaires en CDI sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain en 2017

Le Syndicat Mixte du Parc industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) dévoile la nouvelle édition de son enquête annuelle sur l’emploi.En 2017, les entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) ont accueilli 415 salariés supplémentaires en CDI, soit une augmentation de 8,8% par rapport à l’année 2016."Avec 2% de croissance économique pour l’année 2017 (INSEE), la France a atteint son plus haut niveau depuis six ans. Portée par les investissements des entreprises, l’embellie économique a su profiter aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et à celles implantées dans le département de l’Ain" souligne le Syndicat.Situés à proximité des portes de la Métropole lyonnaise, les 1 000 hectares du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) offrent aux entreprises des solutions foncières et immobilières dans la deuxième région économique de France.Une attractivité territoriale qui se confirme à travers la création de 415 postes en CDI sur lePIPA pour l’année 2017, soit une progression de 8,8% par rapport à 2016. Le Parc comptabilise pour 2017 un total de 6 630emplois, soit une augmentation de plus de 60% depuis 2008 !« Cette année encore, les chiffres de cette enquête viennent confirmer la position du PIPA comme acteur majeur de l’emploi dans une région où la croissance économique encourage les entreprises à l’embauche » explique Hugues de Beaupuy, Directeur du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’AinUne dynamique que le Parc Industriel du Plaine de l’Ain a souhaité intensifier depuis le début de l’année 2018 en lançant une vaste campagne de communication en appui aux nombreux recrutements sur le Parc.Le secteur industriel maintient sa place de premier employeur du Parc avec 2 209 emplois en CDI pour l’année 2017, soit 145 créations de postes en CDI par rapport à l’année précédente. Toutefois, avec une progression de 96% de ses effectifs depuis 2008, le secteur de la logistique a créé sur le Parc 176 postes en CDI par rapport à 2016 et totalise 2129 emplois en CDI.Au total, ces deux secteurs représentent 85% des effectifs en CDI du Parc en 2017.Le Parc confirme son attractivité avec l’implantation de 24 entreprises pour l’année 2017 et les ouvertures des sites de Lactalis, Sonepar et K-Line. Depuis l’année 2008, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a accueilli 70 nouvelles entreprises.L’année 2018 devrait voir cette tendance se poursuivre avec de nouvelles ouvertures de sites et les besoins en main d’œuvre des usines et entrepôts entrés en exploitation en 2017.Le Parc accueille 183 entreprises et plus de 6 600 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 360 sont déjà aménagés et prêts à accueillir de nouvelles entreprises.Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.plainedelain.fr