430 cartouches de cigarettes et 54 kg de tabac à narguilé de contrebande saisis à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry

La douane intercepte sur un vol 430 cartouches de cigarettes et 54 kg de tabac à narguilé de contrebande à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry



Le 5 mars dernier ‪à minuit‬, les agents des douanes ont intercepté à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry sept bagages contenant exclusivement du tabac de contrebande et appartenant à trois individus descendus du même vol en provenance d’un pays d’Afrique de l’Ouest à destination de Lyon.



Manifestement destiné à alimenter un réseau de revente illégal en France, compte tenu des quantités appréhendées, ce tabac de contrebande représente au total 430 cartouches de cigarettes et 54 kg de tabac à narguilé.



Depuis le début du mois, sur le vecteur aérien, seize saisies d’importance toutes provenances confondues ont d’ores et déjà été réalisées grâce au ciblage des agents de la brigade des douanes de Lyon Saint Exupéry.



Dans le cadre de l’augmentation des prix du tabac programmée d'ici 2020, la douane est déterminée à lutter au quotidien contre toute forme de trafic qui porte atteinte au marché légal représenté par le réseau des débitants de tabac.





Avec AFP