6.000 euros par week-end en détroussant des personnes âgées aux distributeurs

Un jeune Marseillais "avec la tchatche" venait régulièrement à Lyon les jours de fermeture de banque afin de détrousser des personnes âgées aux distributeurs, "gagnant" ainsi 6.000 euros par week-end.



Il a été interpellé jeudi dans le 3e arrondissement de Marseille. Et il est apparu qu'il s'agissait d'un multi-récidiviste qui a déjà fait en cumul 6 ans de prison pour les mêmes faits.



"Il en a fait son activité professionnelle", explique la cheffe de la sûreté départementale de Lyon, Marianne Charret-Lassagne, après une enquête menée notamment par la "cellule dabiste" de ses services.



Voici son mode opératoire: il se poste, avec des complices, derrière un distributeur où une personne âgée est en train de retirer. Il mémorise son code. Ensuite il va l'embobiner pour réussir à la faire revenir au guichet et remettre sa carte. Là, il la subtilise et lui fait croire qu'elle a été avalée. Mais comme la banque est fermée, la victime ne peut pas la récupérer....



Ensuite, il allait retirer ou faire des achats avec la CB.



En région lyonnaise, la police lui reproche 36 faits entre août et avril, avec des sommes subtilisées allant de 250 à 2.500 euros, pour un préjudice total de 30.000 euros.



Mais il se pourrait bien que le groupe ait agi de la sorte ailleurs en France où d'autres investigations sont en cours. Les complices, tous des Marseillais, sont eux recherchés.