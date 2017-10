6 nouvelles enseignes annoncées pour l'Hotel-Dieu

L'Hôtel-Dieu se prépare à accueillir Lyonnais et visiteurs au printemps 2018 autour d’une programmation mêlant commerces, bureaux, hôtel et logements.



Alors que le chantier bat son plein, l’activité fourmille en coulisses.



A quelques mois de l’ouverture officielle, les enseignes se dévoilent depuis le mois de février.



Clarins, Aroma Zone, Obbo Design, Buddha Bar, Café Mokxa et Second Cup s’ajoutent à la liste, presque complète, des marques qui animeront l'Hôtel-Dieu dès son ouverture au printemps 2018.



Après Hong Kong, Philadelphie, Shanghaï, Dubaï, Paris et Bordeaux, Clarins s’installe au cœur de Lyon et proposera "une véritable bulle de lâcher-prise dans une atmosphère cosy, dans laquelle Clarins réunit son trio gagnant : le conseil - le soin - la main".



Mokxa, torréfacteur de cafés, propose depuis 2011 des cafés de terroir, redonne ses lettres de noblesse au métier de torréfacteur et met en avant celui de barista.



Mokxa est déjà présent dans les 1er et 8ème arrondissements de Lyon avec son coffee shop, ses ateliers de torréfaction et formation



Depuis sa création en 1996, le Buddha-Bar (photo) propose un concept lounge autour des saveurs du monde... Le légendaire restaurant ouvrira ses portes à Lyon au sein du Grand Hôtel-Dieu dans la cour Saint-Martin.



Les boutiques Obbo Design, Aroma Zone et Second Cup auront également une implantation dans l'ancien hôpital.



Le coffee shop Second cup, d’origine canadienne, est dédié à la découverte de cafés d’origine variée, de saveurs subtiles sucrées et salées.



Les professionnels des sociétés HR Team et Elior, installeront également des bureaux dans le nouvel ensemble.